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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…
Giriş Tarihi: 02.08.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:26

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…

Son dakika haberleri… Kariyerine Real Madrid'de devam eden Türk futbolunun incisi Arda Güler, yeni sezona müthiş bir istek ve arzuyla hazırlanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performans sonrası Real Madrid'in gelecekteki yıldızlarından biri olacağını kanıtlayan genç yıldız, Carlo Ancelotti'nin de gözüne girdi. Deneyimli teknik direktör onun için "Tarihin en iyilerinden birisi olacak" derken Arda Güler, Real Madrid idmanında kariyerinin şokunu yaşayacaktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde kısa süre içinde adını dünya devlerine duyuran Arda Güler, kariyerinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…

Real Madrid'e 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer olan genç yıldız, geçtiğimiz sezon büyük şanssızlıklar yaşadı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…

Üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Ocak ayına kadar forma şansı göremeyen Arda Güler, daha sonra ise takıma ısınmakta zorluk yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…

Sezonun son haftalarında Ancelotti tarafından şans bulan yıldız futbolcumuz, kendini İspanya ve dünya futboluna kanıtlamaya başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…

Real Madrid'de sezonun son döneminde performansını arttıran Arda Güler, 12 resmi maçta 6 gol atarak hocasının da beğenisini kazandı.

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