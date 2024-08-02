Giriş Tarihi: 02.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
11:26
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…
Son dakika haberleri… Kariyerine Real Madrid'de devam eden Türk futbolunun incisi Arda Güler, yeni sezona müthiş bir istek ve arzuyla hazırlanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performans sonrası Real Madrid'in gelecekteki yıldızlarından biri olacağını kanıtlayan genç yıldız, Carlo Ancelotti'nin de gözüne girdi. Deneyimli teknik direktör onun için "Tarihin en iyilerinden birisi olacak" derken Arda Güler, Real Madrid idmanında kariyerinin şokunu yaşayacaktı. İşte son dakika haberinin detayları…