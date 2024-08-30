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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…
Giriş Tarihi: 30.08.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 21:31

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında bulduğu forma şanslarını iyi değerlendiren milli futbolcu, bu sezon Carlo Ancelotti'nin güvendiği futbolcular arasında yer aldı. Ancak son oynanan maça yedek başlayan Arda Güler, karşılaşmanın sonunda Real Madrid'I adeta birbirine kattı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…

Son dakika haberleri… Real Madrid'in bu sezon çok şey beklediği isimlerin başında gelen Arda Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Valladolid maçına ilk 11'de başlamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…

O maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid'de Arda Güler'in etkili oyunu alkış almıştı. Ancak milli futbolcu, bu hafta oynanan Las Palmas maçına yedek başladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…

Carlo Ancelotti'nin 64. dakikada oyuna aldığı Arda Güler, İspanya'da tartışmalara yol açtı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…

Oyuna girdikten sonra Real Madrid'in ürettiği pozisyonların baş kahramanı olan genç yıldız, İspanyol basınını da ayağa kaldırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…

İspanyol basını Teknik Direktör Carlo Ancelotti'yi Arda Güler'i oyuna geç aldığı için eleştiri yağmuruna tuttu.

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