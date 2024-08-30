Giriş Tarihi: 30.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
21:31
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler, Real Madrid’i birbirine kattı! İspanyol basını duyurdu: Oyuna girdikten sonra…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında bulduğu forma şanslarını iyi değerlendiren milli futbolcu, bu sezon Carlo Ancelotti'nin güvendiği futbolcular arasında yer aldı. Ancak son oynanan maça yedek başlayan Arda Güler, karşılaşmanın sonunda Real Madrid'I adeta birbirine kattı. İşte son dakika haberinin detayları…