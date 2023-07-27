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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Carlo Ancelotti müjdeyi resmen açıkladı…
Giriş Tarihi: 27.07.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 21:57

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Carlo Ancelotti müjdeyi resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin dünya futboluna armağan ettiği yeteneklerden birisi olan Arda Güler, rekor transfer bedeliyle Real Madrid'e katılmıştı. Milli futbolcumuzun Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç merakla beklenirken şanssız bir sakatlık yaşayan Arda Güler, ilk 2 hazırlık maçını kaçırmıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de çok şey beklediği genç yıldızın dünya deviyle çıkacağı ilk maçın tarihi belli oldu. İtalyan çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla Türk futbolseverleri de heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Carlo Ancelotti müjdeyi resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde adından söz ettiren Arda Güler, dünya futbolunun sahnesine çıkıyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Carlo Ancelotti müjdeyi resmen açıkladı…

Yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan Arda Güler, yıllar sonra Real Madrid ve Barcelona arasında transfer savaşı açmıştı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Carlo Ancelotti müjdeyi resmen açıkladı…

İki İspanyol devinin kadrosuna katmak için adeta savaş verdiği Arda Güler, tercihini eflatun-beyazlılardan yana kullandı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Carlo Ancelotti müjdeyi resmen açıkladı…

20 milyon Euro artı bonuslarla birlikte transferi gerçekleşen milli futbolcu, Madrid ekibiyle çıktığı idmanlarda gözleri kamaştırmıştı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’de ilk maçının tarihi belli oldu! Carlo Ancelotti müjdeyi resmen açıkladı…

Takım arkadaşlarıyla uyumu ve antrenmanlar sırasında gösterdiği klas hareketlerle hocası Ancelotti'nin de gözüne girdi.

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