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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…
Giriş Tarihi: 25.12.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 23:40

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en iyileri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan kısa süre sonra teknik direktörlüğe adım attı. Teknik direktörlükte ilk macerasını TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile yaşayan genç çalıştırıcı, adeta lige damga vuruyor. Eyüpspor ile geçirdiği ilk sezonunda istediklerini elde edemese de yaz kampı geçirerek girdiği 2023-2024 sezonunda tarih yazdı. Bu sezon 17 maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan, 1. Lig'de imkansızı başarıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…

Son dakika haberleri… Kariyeri boyunca birçok büyük takımda forma giyip birçok ünlü teknik direktörle çalışan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı.

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…

Futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Arda, sarı-kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.

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Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinde Fatih Terim, Diego Simeone ve Luis Enrique gibi teknik direktörlerle çalışan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile devam ediyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…

TFF 1. Lig ekibinde geçtiğimiz sezonun ortasında göreve başlayan Arda Turan, o süreçte takımını istediği gibi inşa edememişti.

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…

Eyüpspor ile transfer dönemi ve yaz kampı geçirerek 2023-2024 sezonuna başlayan Arda Turan, alt ligde adeta fırtına gibi esiyor.

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