Giriş Tarihi: 25.12.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 23:40

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’i sallıyor! Eyüpspor’un başında tarih yazdı: 17 maçta…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en iyileri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan kısa süre sonra teknik direktörlüğe adım attı. Teknik direktörlükte ilk macerasını TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile yaşayan genç çalıştırıcı, adeta lige damga vuruyor. Eyüpspor ile geçirdiği ilk sezonunda istediklerini elde edemese de yaz kampı geçirerek girdiği 2023-2024 sezonunda tarih yazdı. Bu sezon 17 maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan, 1. Lig'de imkansızı başarıyor. İşte son dakika haberinin detayları…