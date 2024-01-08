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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 21:15

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…

Son dakika haberleri… Futbolu bırakmasının ardından teknik direktörlük kariyerine TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da başlayan Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, takımında başarılı günler geçiriyor. 1. Lig'de 42 puanla zirvede yer alan İstanbul ekibi, devre arası transfer döneminde de kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirecek. Son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan Arda Turan, bu kez de eski Galatasaraylının peşinde. Futbolseverler tarafından çok konuşulacak transferde resmi girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Arda Turan, teknik direktörlüğe de hızlı bir giriş yaptı.

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…

Galatasaray'da futbolu bıraktıktan hemen sonra antrenörlük lisanslarını tamamlayan genç çalıştırıcı, Eyüpspor'un başına geçti.

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Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da oldukça dikkat çeken bir performansa imza atan Turan, ligde 42 puanla zirvede yer alıyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…

Sezonun ilk yarısında rakiplerine büyük fark atan İstanbul ekibi, kadrosunu da güçlendirme çalışmalarına başladı.

Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…

Son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katarak bir takviye daha yapan Eyüpspor'da bu kez hedef daha büyük.

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