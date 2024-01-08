Giriş Tarihi: 08.01.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
21:15
Son dakika haberleri: Arda Turan Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! 1. Lig’e damga vuran Eyüpspor’dan çok konuşulacak transfer…
Son dakika haberleri… Futbolu bırakmasının ardından teknik direktörlük kariyerine TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'da başlayan Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan, takımında başarılı günler geçiriyor. 1. Lig'de 42 puanla zirvede yer alan İstanbul ekibi, devre arası transfer döneminde de kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirecek. Son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan Arda Turan, bu kez de eski Galatasaraylının peşinde. Futbolseverler tarafından çok konuşulacak transferde resmi girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…