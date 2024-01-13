Giriş Tarihi: 13.01.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
23:31
Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…
Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca başarıdan başarıya koşan ve birçok büyük takımda forma giyen Arda Turan, teknik direktörlüğe de hızlı bir adım attı. Henüz 36 yaşındaki genç çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile başladı. İstanbul ekibiyle rekorları alt üst eden Arda Turan, devre arası transfer dönemini de hareketli geçirecek. Süper Lig'e yükselme konusunda favori olan Eyüpspor, bu sezon lige damga vuran yıldız bir ismi kadrosuna katıyor. İşte son dakika haberinin detayları…