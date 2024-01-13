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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 23:31

Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca başarıdan başarıya koşan ve birçok büyük takımda forma giyen Arda Turan, teknik direktörlüğe de hızlı bir adım attı. Henüz 36 yaşındaki genç çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile başladı. İstanbul ekibiyle rekorları alt üst eden Arda Turan, devre arası transfer dönemini de hareketli geçirecek. Süper Lig'e yükselme konusunda favori olan Eyüpspor, bu sezon lige damga vuran yıldız bir ismi kadrosuna katıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…

Son dakika haberleri… TFF 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…

Genç teknik direktör Arda Turan ile birlikte bu sezon rakiplerine büyük fark atan İstanbul ekibi, şampiyonluğun favorisi konumunda.

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Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…

Ligde şu ana kadar 18 resmi maçta 15 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Eyüpspor, 45 puan toplayarak zirveye yerleşti.

Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…

Arda Turan ile birlikte birçok futbolcunun yükselen performansı dikkat çekerken devre arası yapılacak transferler de merakla bekleniyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…

Son olarak kadrosuna eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü katan Arda Turan, bir yeni transferin daha peşinde.

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