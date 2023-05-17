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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:39

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli kariyerine sahip futbolcularından birisi olan Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. İlk teknik direktörlük tecrübesini Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da yaşayan Turan, istediği başlangıcı yapamadı. Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi de veren genç çalıştırıcı, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. İlk transferini yapması beklenen Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve bu sezonun başında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan, teknik direktörlüğe adım atmıştı.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Turan, istediği başlangıcı yapamadı.

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Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor'a konuk olan Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…

Bu skorla 59 puanda kalan Eyüpspor, 7. sıraya geriledi. Boluspor ise 52 puanla 11. sırada yer aldı.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…

Teknik Direktör Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı dördüncü müsabakada da galibiyet elde edemedi.

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