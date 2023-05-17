Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:39

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Eyüpspor eski Galatasaraylı yıldıza imzayı attırıyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli kariyerine sahip futbolcularından birisi olan Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. İlk teknik direktörlük tecrübesini Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da yaşayan Turan, istediği başlangıcı yapamadı. Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi de veren genç çalıştırıcı, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. İlk transferini yapması beklenen Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…