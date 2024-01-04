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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 23:50

Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük bir kapışma yaşattığı ligde ikinci yarı maçları oynanacak. Devre arası transfer döneminin de yaklaştığı dönemde kulüplerden flaş transfer hamleleri geliyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga takımı Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Bundesliga'da aradığını bulamayan Macar futbolcu, devre arasında yeniden Türkiye'de forma giyebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya şampiyonluk yarışı bulunuyor.

Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...

Devre arası transfer dönemi de yaklaşırken eski Fenerbahçeli Attila Szalai için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde adından söz ettiren Szalai, Hoffenheim'a transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...

Bundesliga'daki takımında forma şansı bulmakta zorlanan Szalai, Almanya'da kendisini gösteremedi.

Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...

Fenerbahçe'ye yüksek bonservis geliri kazandırarak transfer olan Macar futbolcu, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

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