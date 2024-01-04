Giriş Tarihi: 04.01.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
23:50
Son dakika haberleri: Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor! Eski Fenerbahçeli Süper Lig deviyle anlaşma sağladı...
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın büyük bir kapışma yaşattığı ligde ikinci yarı maçları oynanacak. Devre arası transfer döneminin de yaklaştığı dönemde kulüplerden flaş transfer hamleleri geliyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga takımı Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Bundesliga'da aradığını bulamayan Macar futbolcu, devre arasında yeniden Türkiye'de forma giyebilir. İşte son dakika haberinin detayları…