Giriş Tarihi: 15.12.2023 00:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 01:19

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…

Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz grup aşamalarını tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, H Grubu'nu lider noktaladı. Aynı turnuvada yer alan Beşiktaş ise grubu son sırada bitirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son maçlarda aldığı galibiyetler sonrası UEFA ülke puanında yeniden sıçrama gerçekleştirdik. İşte son maçların ardından oluşan ülke puanı güncel sıralaması…