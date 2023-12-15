Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 00:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 01:19

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…

Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz grup aşamalarını tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, H Grubu'nu lider noktaladı. Aynı turnuvada yer alan Beşiktaş ise grubu son sırada bitirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son maçlarda aldığı galibiyetler sonrası UEFA ülke puanında yeniden sıçrama gerçekleştirdik. İşte son maçların ardından oluşan ülke puanı güncel sıralaması…

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…

Son dakika haberleri… Bu sezon Avrupa kupaları grup aşamasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında yer aldı.

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…

Grup aşamalarında başarılı sonuçlar alan Galatasaray ve Fenerbahçe, ülke puanına büyük katkıda bulundu. Beşiktaş ise 4 puanla Konferans Ligi D Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…

Şampiyonlar Ligi son hafta maçında Kopenhag 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, yoluna şubat ayında Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…

Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise 12 puan toplayarak liderlikle noktaladı ve direkt olarak son 16'ya yükseldi.

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında gruplar tamamlandı: UEFA ülke puanında yeniden sıçrama yaptık! Galibiyetler sonrası işte güncel sıralama…

Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu son maçında Lugano'yu deplasmanda 2-0 mağlup etse de üçüncü sırada kaldı ve turnuvadan elendi.

SON DAKİKA