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Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:07

SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler'e görülmemiş övgüler! "Aklımı başımdan aldı"

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, son 16 turunda dün Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Tarihi zafer sonrası dünyanın tanına spor yazarları milli yıldızımız Arda Güler için görülmemiş övgüler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler’e görülmemiş övgüler! Aklımı başımdan aldı

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, son 16 turunda favori olarak görülen Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler’e görülmemiş övgüler! Aklımı başımdan aldı

Dünyanın en önde gelen gazetelerinden The Athletic ve The Guardian'ın kadrosunda bulunan ünlü spor yazarları dün oynanan maçta Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler’e görülmemiş övgüler! Aklımı başımdan aldı

YABANCI YAZARLARDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER

The Guardian'dan Jonathan Liew ve The Athletic'ten ise Dermot Corrigan Arda Güler'in performansı için çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o sözler...

SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler’e görülmemiş övgüler! Aklımı başımdan aldı

"Maçın 59. dakikasıydı. Bir korner atılacaktı ve Türklerin genç yıldızı Arda Güler topun başına gitti. Stadyumdaki en hararetli Avusturya taraftarının bulunduğu bölüme yaklaşırken üzerine dolu fırtınası gibi plastik bira bardağı yağıyordu."

SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler’e görülmemiş övgüler! Aklımı başımdan aldı

"Tüm gece yağan yağmur zirve yapmıştı. Türkiye 1-0 öndeydi ve Arda Güler topun başında yalnızdı. Elini havaya kaldırdı ve salladı ama boğuluyorum demek için değildi bu hareket.

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