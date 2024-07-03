Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
16:07
SON DAKİKA HABERLERİ: Avusturya zaferi sonrası Arda Güler'e görülmemiş övgüler! "Aklımı başımdan aldı"
SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, son 16 turunda dün Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Tarihi zafer sonrası dünyanın tanına spor yazarları milli yıldızımız Arda Güler için görülmemiş övgüler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...