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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:45

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Derbi sonrası 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş'ta kan kaybı devam ederken, tribünlerdeki taraftarlar takıma ve eski başkan Hasan Arat'a büyük tepki gösterdi. Taraftarlar maçın ardından tüm takımı ıslıklayarak tepkisini gösterdi. İşte Beşiktaş Alanyaspor maçında yaşananlar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...

Derbi sonrası kay kaybı yaşamaya devam eden Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...

Karşılaşmanın gollerini 5. dakikada Alanyaspor'dan Lima ve 7. dakikada Beşiktaş'tan Rafa Silva kaydetti. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...

RAFA 2 AY SONRA GOL ATTI

Süper Lig'de son golünü 20 Ekim'de kaydeden Rafa Silva, 2 ay aradan sonra ilk kez golle tanıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...

ÜST ÜSTE PUAN KAYIPLARI

Fenerbahçe galibiyetinden sonra geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a mağlup siyah-beyazlı takım bu hafta da evinde Alanyaspor karşısında 2 puan kaybetti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...

11 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, son 11 resmi maçında sadece Malmö ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bu maçlarda 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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