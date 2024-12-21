Giriş Tarihi: 21.12.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
21:45
Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Derbi sonrası 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş'ta kan kaybı devam ederken, tribünlerdeki taraftarlar takıma ve eski başkan Hasan Arat'a büyük tepki gösterdi. Taraftarlar maçın ardından tüm takımı ıslıklayarak tepkisini gösterdi. İşte Beşiktaş Alanyaspor maçında yaşananlar...