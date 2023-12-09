Giriş Tarihi: 09.12.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 22:31

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Nefes kesen dev derbiyi, sarı-lacivertli ekip 3-1 kazanmasını bildi. Aldığı 3 puanla birlikte yeniden liderlik koltuğuna oturan Kanarya, Beşiktaş'ın 2016 yılında açılan yeni stadında rakibini de ilk kez mağlup etti. Bu sezon kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, maç sonunda taraftarlarından da büyük tepki gördü. Maça damga vuran anlar ise hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar oldu. Penaltı ve VAR kararlarıyla çok konuşulan Atilla Karaoğlan için Erman Toroğlu'ndan olay ifadeler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…