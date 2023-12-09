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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”
Giriş Tarihi: 09.12.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 22:31

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Nefes kesen dev derbiyi, sarı-lacivertli ekip 3-1 kazanmasını bildi. Aldığı 3 puanla birlikte yeniden liderlik koltuğuna oturan Kanarya, Beşiktaş'ın 2016 yılında açılan yeni stadında rakibini de ilk kez mağlup etti. Bu sezon kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, maç sonunda taraftarlarından da büyük tepki gördü. Maça damga vuran anlar ise hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar oldu. Penaltı ve VAR kararlarıyla çok konuşulan Atilla Karaoğlan için Erman Toroğlu'ndan olay ifadeler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”

Karşılaşmaya yüksek tempoda başlayan sarı-lacivertli ekip, henüz 10. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”

Golden sonra da pozisyonlara giren Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrasında penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıda topun başına geçen Chamberlain, 24. dakikada skoru eşitledi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken ikinci yarıya yine Fenerbahçe iyi başladı. Atilla Karaoğlan, bu kez Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş’ın kırmızı kartı için olay yorum! Atilla Karaoğlan çileden çıkardı: “Kafada sakatlık var”

Dusan Tadic'in kullandığı penaltı atışı golle sonuçlanırken sarı-lacivertliler derbide tekrar öne geçti.

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