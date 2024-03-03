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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 20:08

Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sezonun en kritik maçlarından birisine ev sahipliği yapan Tüpraş Park, iki takımın taraftarlarıyla birlikte adeta tıklım tıklım doldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Al-Musrati kendi kalesine kaydetti. Öte yandan mücadelenin ilk yarı sonunda ilginç bir an yaşandı. Beşiktaş taraftarları, beklenmedik bir harekete imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde şampiyonluğa oynayan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…

Zirveden bir hayli uzakta kalan Beşiktaş ise Fernando Santos yönetiminde üçüncülük için mücadele ediyor.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…

İki takım da galibiyet için sahaya çıkarken mücadelenin ilk yarısında tek gol oldu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…

2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…

19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.

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