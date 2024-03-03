Giriş Tarihi: 03.03.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
20:08
Son dakika haberleri: Beşiktaş tribünlerinden dev derbide görülmemiş hareket! Kimse bunu beklemiyordu: Tam ilk yarı bitmişken…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sezonun en kritik maçlarından birisine ev sahipliği yapan Tüpraş Park, iki takımın taraftarlarıyla birlikte adeta tıklım tıklım doldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Al-Musrati kendi kalesine kaydetti. Öte yandan mücadelenin ilk yarı sonunda ilginç bir an yaşandı. Beşiktaş taraftarları, beklenmedik bir harekete imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…