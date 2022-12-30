Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
10:05
Son dakika haberleri: Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün evinde Adana Demirspor'u Masuaku'nun tek golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 2 maç aradan sonra galip geldi. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra gözler yapılacak olan transferlere çevrildi. Tecrübeli hoca transfer yapmak istediklerini ifade etmişti. Diğer yandan Kartal'ın yıldız oyuncusuna sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte son dakika haberinin detayları...