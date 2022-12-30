Son dakika haberleri: Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OYUNCULARINA AÇIK MESAJ

Güneş, transferle ilgili soruya da "Her mevkiye oyuncu bakılıyor. Takımda oynayan da kulübe de kalan da gidebilir. Sahaya çıkan oyuncuyla sorunum olmaz. Kenarda kalanı da değerlendiririm" cevabını verdi.