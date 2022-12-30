Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...
Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 10:05

Son dakika haberleri: Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de dün evinde Adana Demirspor'u Masuaku'nun tek golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 2 maç aradan sonra galip geldi. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra gözler yapılacak olan transferlere çevrildi. Tecrübeli hoca transfer yapmak istediklerini ifade etmişti. Diğer yandan Kartal'ın yıldız oyuncusuna sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş dün evinde Adana Demirspor'u Masuaku tek golüyle mağlup etti ve ligde 2 maç aradan sonra galip geldi. Puanını 26'ya çıkaran Beşiktaş, lider Galatasaray ile puan farkını 7'ye indirdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...

MASUAKU BİR YIL SONRA

Son dönemlerde çıkan haberlere göre takımdan gönderilmesi beklenen Arthur Masuaku, 1 yıl aradan sonra golle buluştu. Demokratik Kongolu futbolcu, daha önce takımı West Ham United'ın Chelsea'yi 3-2 yendiği karşılaşmada fileleri havalandırma başarısını göstermişti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...

YÜZDE YÜZ MERT!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasında Mert Günok'un başarılı performansı da etkili oldu. Rakibin üç isabetli şutunda kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven yüzde yüz başarı oranıyla oynadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OYUNCULARINA AÇIK MESAJ

Güneş, transferle ilgili soruya da "Her mevkiye oyuncu bakılıyor. Takımda oynayan da kulübe de kalan da gidebilir. Sahaya çıkan oyuncuyla sorunum olmaz. Kenarda kalanı da değerlendiririm" cevabını verdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya transfer teklifi...

BEŞİKTAŞ'A TALİH KUŞU

Çizme basınında dün çıkan haberlerde Serie A ekibi Monza ve Udinese'nin, Valentin Rosier'i devre arası kadrosuna katmak için teklif hazırladıkları kaydedildi.

SON DAKİKA