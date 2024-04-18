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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:02

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon üçüncülülk için mücadele eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörler konusunda krizler yaşayan siyah-beyazlı takım son olarak Fernando Santos ile de yollarını ayırdı. Beşiktaş, yeni sezon için flaş bir isimle anlaşmak için masaya oturacak. Liverpool'un hocası Jurgen Klopp detayı ise gündem oldu.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...

Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...

Portekizli deneyimli hoca Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı camia, yeni hocasını bulmak adına harekete geçti...

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...

TAKIM, SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...

Siyah-beyazlılar bu süreçte hoca adaylarıyla ilgili çalışmalar yürütmeye başladı ve flaş bir isim de gündeme geldi...

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