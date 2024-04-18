Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
10:02
Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocası buldu! Jürgen Klopp detayı gündem oldu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon üçüncülülk için mücadele eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörler konusunda krizler yaşayan siyah-beyazlı takım son olarak Fernando Santos ile de yollarını ayırdı. Beşiktaş, yeni sezon için flaş bir isimle anlaşmak için masaya oturacak. Liverpool'un hocası Jurgen Klopp detayı ise gündem oldu.