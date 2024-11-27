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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:03

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlardan sonra Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün gece Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevlerinden ayrılmasından sonra bugün de yönetimde peş peşe istifalar yaşandı. Son olarak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'deki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İşte Hasan Arat'ın istifa açıklaması ve görevinden ayrılanlar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yönetimde istifalar devam ediyor. Dün Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından bugün de peş peşe istifalar yaşandı. İşte Beşiktaş'ta yaşananlar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...

Ligde üst üste yenilgiler alan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulüp başkanı Hasan Arat, bugün yaptığı açıklamada Futbol A.Ş'deki başkanlık görevini bıraktığı ve yerine Hüseyin Yücel'in geçtiğini açıkladı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...

HASAN ARAT FUTBOLDA OLMAYACAK

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti. Görevi İkinci Başkan Hüseyin Yücel sürdürecek. Hasan Arat'ın yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor. Buna göre; Arat artık işin futbol kısmında olmayacak.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

"Bugün Yönetim Kurulu olarak bazı kararlar aldık. Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Dün gece bir ayrılık kararı açıkladık, bugün yine bir ayrılık kararı açıkladık. Beşiktaş futbolda son bir ayda dramatik sonuçlar aldı. Çözüm formülü aradık. Profesyonel hayatta daha iyiye gitmek için yolları ayırabilirsiniz. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Bu yaşananları bir uyarı olarak görüyoruz. Bunları hem futbol takımı hem profesyonel yöneticilerden aldık. Özel durumum sebebiyle bir boşluk oluştu."

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...

Bugün itibariyle Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Onur Göçmez, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'dır. Hoca seçiminden, transferden onlar sorumlu olacaktır. Bugüne kadar gecikmiş kararlarımız olmuşsa da bunun bilincindeyiz. Spor böyledir. Kolay bir ortamda değiliz. Muazzam şekilde başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen süreç dikkate değerdir. Daha iyisini yapmak için buradayız. Beşiktaşlılar bizi bunun için seçti. Ben başkanları olarak buradayım. 1 saat içinde beni göndermek için herkes mücadele etti. Yaşananlara ve yazılanları doğru okumak gerekir. Bizim işimiz Beşiktaş. Verdiğimiz sözün arkasındayız."

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