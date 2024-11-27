Giriş Tarihi: 27.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
18:03
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlardan sonra Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün gece Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevlerinden ayrılmasından sonra bugün de yönetimde peş peşe istifalar yaşandı. Son olarak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'deki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İşte Hasan Arat'ın istifa açıklaması ve görevinden ayrılanlar...