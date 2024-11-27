Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta peş peşe istifalar! Hasan Arat da görevini bıraktı...

Bugün itibariyle Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Onur Göçmez, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'dır. Hoca seçiminden, transferden onlar sorumlu olacaktır. Bugüne kadar gecikmiş kararlarımız olmuşsa da bunun bilincindeyiz. Spor böyledir. Kolay bir ortamda değiliz. Muazzam şekilde başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen süreç dikkate değerdir. Daha iyisini yapmak için buradayız. Beşiktaşlılar bizi bunun için seçti. Ben başkanları olarak buradayım. 1 saat içinde beni göndermek için herkes mücadele etti. Yaşananlara ve yazılanları doğru okumak gerekir. Bizim işimiz Beşiktaş. Verdiğimiz sözün arkasındayız."