Giriş Tarihi: 15.12.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 18:13

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, sezona Şenol Güneş ile başlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının istifa etmesinin ardından göreve gelen Burak Yılmaz da beklentileri karşılayamadı. Burak Yılmaz'ın da teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Rıza Çalımbay ile yola devam eden siyah-beyazlı ekipte bir teknik direktör değişikliği daha yaşanabilir. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay için karar verirken yeni teknik direktör için de adım atmaya başladı. Bu sırada Sergen Yalçın hakkında da çok konuşulan bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…