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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 18:13

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, sezona Şenol Güneş ile başlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının istifa etmesinin ardından göreve gelen Burak Yılmaz da beklentileri karşılayamadı. Burak Yılmaz'ın da teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Rıza Çalımbay ile yola devam eden siyah-beyazlı ekipte bir teknik direktör değişikliği daha yaşanabilir. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay için karar verirken yeni teknik direktör için de adım atmaya başladı. Bu sırada Sergen Yalçın hakkında da çok konuşulan bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın…

Son dakika haberleri... Bu sezon kaos dolu günler geçiren Beşiktaş'ta sezonun ilk krizleri transfer döneminde başladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın…

Yapılan yeni transferlerin taraftarlar tarafından sıklıkla eleştirilmesi, siyah-beyazlı ekibin sezona da düşük formda başlamasını beraberinde getirdi.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın…

Şenol Güneş yönetiminde bir türlü istenen sonuçlar alınamazken tecrübeli çalıştırıcı, Lugano maçındaki flaş yenilginin ardından istifa etti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın…

Güneş'in istifasının ardından olağanüstü seçim kararı alan Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş'ta başkanlık görevinin sonuna geldi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor! Yeni teknik direktör için karar verildi: Sergen Yalçın…

Şenol Güneş'in ardından göreve gelen yardımcı antrenör Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın baş aşağı gidişine dur diyemedi.

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