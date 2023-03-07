ARA TRANSFER DÖNEMİNDE ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPILDI

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley, Onur Bulut ve Maxim transferlerini yaptı. Bu süreçte ise takımın önemli oyuncularından biri olan Josef De Souza, Beşiktaş'a veda etti.