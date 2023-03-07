Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
12:01
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...
Son dakika haberleri: Ara transfer döneminde kadrosuna Maxim, Colley, Hadziahmetovic gibi yabancı transferleri yapan Kartal, son maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi. Bu sezon gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle eleştiriler alan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, tam 9 oyuncunun biletini kesti. Diğer yandan gözler takımdan gönderilecek isimlerde. İşte bileti kesilen oyuncular...