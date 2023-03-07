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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:01

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...

Son dakika haberleri: Ara transfer döneminde kadrosuna Maxim, Colley, Hadziahmetovic gibi yabancı transferleri yapan Kartal, son maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi. Bu sezon gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle eleştiriler alan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, tam 9 oyuncunun biletini kesti. Diğer yandan gözler takımdan gönderilecek isimlerde. İşte bileti kesilen oyuncular...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisine sürdürdü. Bu sezon evinde çıktığı karşılaşmalarda yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Kara Kartal, tek yenilgisini Medipol Başakşehir'den aldı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...

Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu sezon ise evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPILDI

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley, Onur Bulut ve Maxim transferlerini yaptı. Bu süreçte ise takımın önemli oyuncularından biri olan Josef De Souza, Beşiktaş'a veda etti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tam 9 ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti...

Gözler şimdi de Beşiktaş'tan ayrılacak isimlerde. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda adımlarını atacak olan yönetim, deneyimli hocanın kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayıracak.

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