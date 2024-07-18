Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:16
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, transfer dönemini en hareketli geçiren kulüplerden birisi oldu. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlı takım, tarihi bir transfer operasyonuna daha başlayacak. Yeni bir yapılanmanın içinde olan Kara Kartal, bir yıldız transferini daha bitirmeye çalışacakken tam 9 ismin ayrılığı için de çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…