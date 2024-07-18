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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:16

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, transfer dönemini en hareketli geçiren kulüplerden birisi oldu. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlı takım, tarihi bir transfer operasyonuna daha başlayacak. Yeni bir yapılanmanın içinde olan Kara Kartal, bir yıldız transferini daha bitirmeye çalışacakken tam 9 ismin ayrılığı için de çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, şampiyonluk hedefi için kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…

Yıldız oyuncu transferleriyle dikkat çeken siyah-beyazlı ekip, birçok bölge için çalışmalarına da devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…

Kara Kartal, şu ana kadar Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi transfer etti. Bu transferler taraftarı heyecanlandırırken Beşiktaş'ta da tarihi bir operasyon başlıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…

GÖZLER BRAD FRİEDEL'DE

Siyah-beyazlı kulüpteki 19 olan yabancı sayısını düşürmek için Brad Friedel'den haber bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta tarihi transfer operasyonu başlıyor! Yıldız isim için Rafa Silva devrede: Tam 9 ayrılık…

Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Amerikalı futbol adamının öncelikli görevi oyuncu satışı üzerine.

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