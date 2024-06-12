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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Van Bronckshorst'tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul'a iniyor...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:33

Son dakika haberleri: Van Bronckshorst'tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul'a iniyor...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hasan Arat yönetimi takımın başına teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi ve transfer görüşmelerine de hız verdi. Hollandalı hocanın istekleri doğrultusunda adımlarını atan yönetim, 2 yıldız oyuncuyu transfer ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Van Bronckshorst’tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul’a iniyor...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Van Bronckshorst’tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul’a iniyor...

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı.

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Son dakika haberleri: Van Bronckshorst’tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul’a iniyor...

Bu arada perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için, cuma günü resmi imza töreni yapılması planlanıyor.

Son dakika haberleri: Van Bronckshorst’tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul’a iniyor...

İLK TRANSFER BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar, yaz döneminde ilk transferini bitirdi. Ocak ayında da kadroya dahil edilmek istenen ancak Valencia'dan ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista, bu kez istekli davrandı ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

Son dakika haberleri: Van Bronckshorst’tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul’a iniyor...

PAULİSTA BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Başkan Hasan Arat'ın da onay vermesinin ardından Brezilyalı stoperin uçağı ayarlandı.

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