Son dakika haberleri: Van Bronckshorst’tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul’a iniyor...

İLK TRANSFER BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar, yaz döneminde ilk transferini bitirdi. Ocak ayında da kadroya dahil edilmek istenen ancak Valencia'dan ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista, bu kez istekli davrandı ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.