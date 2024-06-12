Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
12:33
Son dakika haberleri: Van Bronckshorst'tan 2 bomba transfer birden! Uçak bugün İstanbul'a iniyor...
Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hasan Arat yönetimi takımın başına teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi ve transfer görüşmelerine de hız verdi. Hollandalı hocanın istekleri doğrultusunda adımlarını atan yönetim, 2 yıldız oyuncuyu transfer ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...