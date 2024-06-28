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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig'e doğru...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 00:04

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig'e doğru...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna dünya yıldızı Rafa Silva'yı katan Siyah-beyazlı takım transferde durmak istemiyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için yoğun mesai harcayan yönetim, Van Bronckhorst'un da onayıyla 3 yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig’e doğru...

Geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig’e doğru...

Teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı çalıştırıcı Giovanni Van Bronckhorst'u getiren yönetim, Gabriel Paulista sonrası ikinci transferini yaptı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig’e doğru...

Yeni sezon için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takım son olarak Rafa Silva'yı kadrosuna katarak dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig’e doğru...

RAFA SİLVA'NIN MALİYETİ BELLİ OLDU

Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli dünyaca ünlü yıldız oyuncu Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig’e doğru...

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncuya yıllık 6 milyon Euro maaş verileceğini açıkladı.

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