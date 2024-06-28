Giriş Tarihi: 28.06.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
00:04
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig'e doğru...
Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna dünya yıldızı Rafa Silva'yı katan Siyah-beyazlı takım transferde durmak istemiyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için yoğun mesai harcayan yönetim, Van Bronckhorst'un da onayıyla 3 yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...