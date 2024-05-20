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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:42

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Önümüzdeki sezon için de yeni bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Hasan Arat yönetimi, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmeleri devam ettiriyor. Beşiktaş'ın, deneyimli hoca için yaptığı flaş teklif de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan flaş teklif! Jose Mourinho’nun maaşı belli oldu...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gözlerini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Siyah-beyazlı takım Perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan flaş teklif! Jose Mourinho’nun maaşı belli oldu...

Önümüzdeki sezon için yeni bir hocayla anlaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan flaş teklif! Jose Mourinho’nun maaşı belli oldu...

Beşiktaş'ta Hatayspor karşılaşması sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamalar gündemi baştan sona değiştirdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan flaş teklif! Jose Mourinho’nun maaşı belli oldu...

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve yüz yüze tekliflerini ilettiklerini söyledi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan flaş teklif! Jose Mourinho’nun maaşı belli oldu...

Bu sözler camiada büyük heyecan yaratırken SABAH Spor, dev zirvenin perde arkasına ulaştı. İşte detaylar:

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