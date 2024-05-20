Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:42
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Önümüzdeki sezon için de yeni bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Hasan Arat yönetimi, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmeleri devam ettiriyor. Beşiktaş'ın, deneyimli hoca için yaptığı flaş teklif de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...