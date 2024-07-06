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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Blind'den Türkleri kızdıracak sözler! Depay'dan sonra olay paylaşım...
Giriş Tarihi: 06.07.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 16:59

SON DAKİKA HABERLERİ: Blind'den Türkleri kızdıracak sözler! Depay'dan sonra olay paylaşım...

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, Avusturya'yı mağlup ederek 16 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde ise Hollanda ile eşleşti. Zorlu karşılaşma bugün saat 22'de başlayacak. Türkiye-Hollanda maçı öncesi takımın deneyimli oyuncularından Daley Blind, Türkleri kızdıracak sözler söyledi. İşte o sözler...

SON DAKİKA HABERLERİ: Blind’den Türkleri kızdıracak sözler! Depay’dan sonra olay paylaşım...

EURO 2024'te çeyrek final heyecanı bugün de devam ediyor. Günün zorlu maçında A Milli Takımımız, Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Blind’den Türkleri kızdıracak sözler! Depay’dan sonra olay paylaşım...

Son 16 turunda turnuvanın favorilerinden Avusturya'yı Merih'in golleriyle 2-1 mağlup eden A Mlili Takım, 16 yıl sonra bir turnuvada çeyrek finale yükseldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Blind’den Türkleri kızdıracak sözler! Depay’dan sonra olay paylaşım...

Diğer yandan Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yükselmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Blind’den Türkleri kızdıracak sözler! Depay’dan sonra olay paylaşım...

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 22'de başlayacak. Bu maçın galibi ile İngiltere-İsviçre maçının galibi yarı finalde eşleşecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Blind’den Türkleri kızdıracak sözler! Depay’dan sonra olay paylaşım...

DALEY BLIND'DEN KIZDIRACAK SÖZLER!

Hollanda'ın deneyimli oyuncusu Daley Blind, Türkiye maçı öncesi Türk taraftarları kızdıran sözler söyledi.

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