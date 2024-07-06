Giriş Tarihi: 06.07.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
16:59
SON DAKİKA HABERLERİ: Blind'den Türkleri kızdıracak sözler! Depay'dan sonra olay paylaşım...
SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, Avusturya'yı mağlup ederek 16 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde ise Hollanda ile eşleşti. Zorlu karşılaşma bugün saat 22'de başlayacak. Türkiye-Hollanda maçı öncesi takımın deneyimli oyuncularından Daley Blind, Türkleri kızdıracak sözler söyledi. İşte o sözler...