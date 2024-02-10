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Haberler Galeri Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu! İşte yapay zekanın belirlediği liste...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 00:50

Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu! İşte yapay zekanın belirlediği liste...

Son dakika haberleri… Son yılların en popüler yapay zeka robotu olan ChatGPT, Süper Lig tarihinin en iyi ilk 11'ini belirledi. Yapay zekaya dayalı bir sohbet uygulaması olan ChatGPT, tüm zamanların en iyi ilk 11'ini belirlerken şaşırtan isimleri de listeye ekledi. Futbolseverlerin büyük ilgiyle incelediği liste, taraftarlar tarafından da çok konuşulacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu! İşte yapay zekanın belirlediği liste...

Son zamanlarda oldukça popüler olan yapay zeka modeli ChatGPT, tüm zamanların en iyi Süper Lig ilk 11'ini seçti.

Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu! İşte yapay zekanın belirlediği liste...

İşte yapay zekanın belirlediği en iyi Süper Lig 11'i…

CLAUDIO TAFFAREL

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Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu! İşte yapay zekanın belirlediği liste...

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