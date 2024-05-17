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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor
Giriş Tarihi: 17.05.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 18:06

Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalesini koruduğu dönemde adını duyuran Altay Bayındır, etkili performansı sayesinde A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Sarı-lacivertli ekipten sezon başında dünya devi Manchester United'a imza atan milli futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamadı. Yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan Altay Bayındır için oldukça sürpriz bir takım devreye girdi. Anlaşma tamamlanırsa Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor

Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin kalesini uzun süre koruyan ve başarılı bir performans gösteren milli file bekçisi, takımına 5 milyon Euro bonservis kazandırmıştı.

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Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor

Büyük umutlarla sarı-lacivertli ekipten dünya devine transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de aradığını bulamadı.

Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor

Şu ana kadar yalnızca 1 maçta süre alan Altay Bayındır, Premier Lig'de hiç maça çıkmadı.

Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor

Bundan dolayı forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ekipleri ilgileniyor.

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