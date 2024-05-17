Giriş Tarihi: 17.05.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
18:06
Son dakika haberleri: Bu transfer Süper Lig’de olay yaratacak! Altay Bayındır geri dönüyor: Ezeli rakibe resmi imzayı atıyor
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kalesini koruduğu dönemde adını duyuran Altay Bayındır, etkili performansı sayesinde A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Sarı-lacivertli ekipten sezon başında dünya devi Manchester United'a imza atan milli futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamadı. Yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan Altay Bayındır için oldukça sürpriz bir takım devreye girdi. Anlaşma tamamlanırsa Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…