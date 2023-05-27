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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…
Giriş Tarihi: 27.05.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 18:44

Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi olan Almanya Bundesliga'da 2022-2023 sezonu inanılmaz bir sonla bitti. Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, Mainz 05 karşısında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecekti. Dortmund'un 1 puan gerisinde Köln deplasmanına çıkan Bayern'in ise rakibinin puan kaybetmesinden başka seçeneği yoktu. Maçlar oynanmaya başladıktan sonra dengeler değişti ve Mainz ile 2-2 berabere kalan Dortmund, Köln karşısında kazanan Bayern Münih'e şampiyonluğu verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Bayern Münih, ikinci sırada girdiği Almanya Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Köln'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, Mainz 05 karşısında 2-2 berabere kaldı ve elindeki altın tepsiyi kullanamadı.

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Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Maçlar öncesinde Borussia Dortmund 70 puanla lider, Bayern Münih ise 68 puanla ikinci sıradaydı.

Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Bayern Münih, Köln'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Konuk ekibin gollerini, 8. dakikada Kingsley Coman, 89. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Mainz, 15. dakikada Andre Hanche-Olsen ile öne geçti. Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastien Haller, 19. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. 24'te Karim Oniwisimo skoru 2-0'a getirdi ve Signal Iduna Park'a şoku yaşattı.

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