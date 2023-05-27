Giriş Tarihi: 27.05.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 18:44

Son dakika haberleri: Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi olan Almanya Bundesliga'da 2022-2023 sezonu inanılmaz bir sonla bitti. Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, Mainz 05 karşısında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecekti. Dortmund'un 1 puan gerisinde Köln deplasmanına çıkan Bayern'in ise rakibinin puan kaybetmesinden başka seçeneği yoktu. Maçlar oynanmaya başladıktan sonra dengeler değişti ve Mainz ile 2-2 berabere kalan Dortmund, Köln karşısında kazanan Bayern Münih'e şampiyonluğu verdi. İşte son dakika haberinin detayları…