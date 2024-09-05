Giriş Tarihi: 05.09.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
23:41
SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…
Son dakika haberleri… Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, 39 yaşına gelmesine ragmen attığı goller ve kırdığı rekorlarla kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile Uluslar Ligi mücadelesinde görev alan Ronaldo, sergilediği performansla alkış toplarken kırdığı rekorla dünya futbol tarihine de adını yazdırdı. Ronaldo, tarihe geçen golün ardından yaşadığı gol sevinciyle de herkesi duygulandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…