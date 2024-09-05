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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…
Giriş Tarihi: 05.09.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 23:41

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, 39 yaşına gelmesine ragmen attığı goller ve kırdığı rekorlarla kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile Uluslar Ligi mücadelesinde görev alan Ronaldo, sergilediği performansla alkış toplarken kırdığı rekorla dünya futbol tarihine de adını yazdırdı. Ronaldo, tarihe geçen golün ardından yaşadığı gol sevinciyle de herkesi duygulandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden Cristiano Ronaldo, rekorlar kırmaya devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…

39 yaşında olmasına rağmen futbol oynama hırsıyla yanıp tutuşan efsane isim, kariyerinde yeni bir rekora imza attı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…

Kırılması zor rekorların adamı olan Portekizli dünya yıldızı, ekran başında izleyen tüm futbolseverleri de duygulandırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ballon d'Or adaylarında yer almayan Ronaldo, futbol sahnesinde var olmaya devam ettiğini de göstermiş oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo izleyen herkesi duygulandırdı! Tarihe geçen golün hemen ardından…

PORTEKİZ GALİBİYETLE BAŞLADI

UEFA Uluslar Ligi A Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile karşılaşan Portekiz, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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