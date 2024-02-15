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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:51

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da devam ediyor. Arabistan'da rekorlara doymayan bir performans sergileyen Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki daha başardı. Kariyerinin 1000. maçına çıkan Ronaldo, takımına tur atlattığı gecede inanılması güç bir rekora da imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…

Son dakika haberleri… Futbolda tarihin en iyileri arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, 39 yaşına bastığı kariyerinde rekor kırmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…

Portekiz'de başlayan kariyerinde Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen efsane isim, Suudi Arabistan'a transfer olmayı tercih etmişti.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…

2022 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve o dönem formasını giydiği Manchester United ile anlaşamayan Ronaldo, Al-Nassr'a transfer oldu.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…

Rekor bir maaşla yeni takımına imzayı atan Portekizli dünya yıldızı, hayranlarının tepkisini çekse de kısa sürede yükselen performansıyla yine adından söz ettirdi.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…

Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 45 resmi maçta görev yapan 39 yaşındaki oyuncu, 39 gol ve 13 asistle oynuyor.

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