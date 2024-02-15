Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:51
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yine inanılmazı başardı! Suudi Arabistan’ı salladı: 39 yaşında bir ilk daha…
Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da devam ediyor. Arabistan'da rekorlara doymayan bir performans sergileyen Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki daha başardı. Kariyerinin 1000. maçına çıkan Ronaldo, takımına tur atlattığı gecede inanılması güç bir rekora da imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…