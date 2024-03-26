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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek
Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:29

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son zamanlardaki en büyük yeteneklerinden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer oldu. Eflatun-beyazlı ekipte henüz beklediği forma şanslarını bulamasa da takım için önemli bir yere sahip olan Arda, ilk golünün ardından teknik heyetin de takdirini kazandı. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler için dünya devi bir kulübün devreye girdiğini ve dudak uçuklatan bir bonservis teklifi yapacağını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği ve yetiştirdiği Arda Güler, kısa sürede en çok gelecek vaat eden futbolcular arasına girdi.

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren geç futbolcu, Real Madrid'e transfer yaptı.

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Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Barcelona ve Real Madrid'in transferi için adeta birbirine girdiği Türk cevher, tercihini eflatun-beyazlı ekipten yana kullandı.

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

İspanyol devinde henüz beklediği forma şanslarını bulamasa da Ancelotti'nin daha fazla forma şansı verdiği Arda Güler, kendini göstermeye de başladı.

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Real Madrid ile attığı ilk golün ardından İspanyol taraftarların ve teknik heyetin büyük takdirini kazanan Arda, Ancelotti'nin gözüne girdi.

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