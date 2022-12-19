Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası finali sonrası olay yaratan iddia! Sert tepki ve o sözler: 'Hırsız, bizden 2 gol çaldı'
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:27

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finali sonrası olay yaratan iddia! Sert tepki ve o sözler: 'Hırsız, bizden 2 gol çaldı'

Son dakika haberleri: Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finali büyük heyecana sahne oldu. Messi ve Mbappe'nin üstün performanslar gösterdiği finalde kazanan Arjantin olmuştu. Karşılaşmanın ardından Arjantin tarafı büyük sevinç yaşarken, Fransa cephesinde ise müthiş bir iddia ortaya atıldı. İddia sonrasında ise çok ağır sözler sarf edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finali sonrası olay yaratan iddia! Sert tepki ve o sözler: ’Hırsız, bizden 2 gol çaldı’

Son dakika haberleri: Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finali büyük heyecana sahne oldu. Messi ve Mbappe'nin üstün performanslar gösterdiği finalde kazanan Arjantin olmuştu. Karşılaşmanın ardından Arjantin tarafı büyük sevinç yaşarken, Fransa cephesinde ise müthiş bir iddia ortaya atıldı. İddia sonrasında ise çok ağır sözler sarf edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finali sonrası olay yaratan iddia! Sert tepki ve o sözler: ’Hırsız, bizden 2 gol çaldı’

2022 Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Arjantin ile Fransa arasındaki finali izleyenler, adeta tarihe tanıklık ettiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Dünya Kupası finali sonrası olay yaratan iddia! Sert tepki ve o sözler: ’Hırsız, bizden 2 gol çaldı’

Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 sona eren maçta Arjantin, penaltılarda rakibini 4-2 yenerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finali sonrası olay yaratan iddia! Sert tepki ve o sözler: ’Hırsız, bizden 2 gol çaldı’

Lionel Messi'nin 2, Kylian Mbappe'nin ise 3 gol attığı mücadelenin ardından Messi turnuvanın en değerli futbolcusu, Mbappe ise gol kralı seçildi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finali sonrası olay yaratan iddia! Sert tepki ve o sözler: ’Hırsız, bizden 2 gol çaldı’

Arjantin ile Fransa arasındaki dev finalde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak görev aldı. Szymon Marciniak, müsabakanın 21'inci dakikasında Angel Di Maria'nın Ousmane Dembele'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi.

SON DAKİKA