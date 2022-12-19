Son dakika haberleri: Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finali büyük heyecana sahne oldu. Messi ve Mbappe'nin üstün performanslar gösterdiği finalde kazanan Arjantin olmuştu. Karşılaşmanın ardından Arjantin tarafı büyük sevinç yaşarken, Fransa cephesinde ise müthiş bir iddia ortaya atıldı. İddia sonrasında ise çok ağır sözler sarf edildi. İşte tüm detaylar...