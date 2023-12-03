Giriş Tarihi: 03.12.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 22:19

Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev bir karşılaşma oynandı. Ligin son şampiyonu Manchester City, bu sezon yükselişe geçen Tottenham'ı sahasında ağırladı. Tam 6 golün atıldığı karşılaşma 3-3 sona ererken kazanan çıkmadı. Mücadelenin ardından Manchester City 30 puanla 3. sırada yer aldı. Tottenham ise 27 puanla 5. sırada haftayı kapattı. Geceye damga vuran karar ise maçın hakemi Simon Hooper'dan geldi. Dünyanın konuştuğu o pozisyon, futbolseverleri şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…