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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 03.12.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 22:19

Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev bir karşılaşma oynandı. Ligin son şampiyonu Manchester City, bu sezon yükselişe geçen Tottenham'ı sahasında ağırladı. Tam 6 golün atıldığı karşılaşma 3-3 sona ererken kazanan çıkmadı. Mücadelenin ardından Manchester City 30 puanla 3. sırada yer aldı. Tottenham ise 27 puanla 5. sırada haftayı kapattı. Geceye damga vuran karar ise maçın hakemi Simon Hooper'dan geldi. Dünyanın konuştuğu o pozisyon, futbolseverleri şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Dünyanın en çok takip edilen ligi olan Premier Lig'de haftanın en dikkat çekici maçı Manchester City ile Tottenham arasında oynandı.

Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…

Son yıllarda Premier Lig'i domine eden Manchester City, bu sezonun sürpriz takımı Tottenham'ı sahasında ağırladı.

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Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…

14. hafta mücadelesi büyük bir heyecanla başlarken karşılaşma 3-3 sona erdi ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Tottenham'ın yıldızı Son kendi kalesine, 31. dakikada Foden, 81. dakikada ise Grealish kaydetti.

Son dakika haberleri: Dünyanın izlediği maçta şok karar! Erling Haaland çılgına döndü: Manchester City-Tottenham maçında geceye damga vurdu…

Tottenham'ın gollerini ise 6. dakikada Son, 69. dakikada Lo Celso, 90. dakikada ise Kulusevski attı.

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