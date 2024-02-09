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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…
Giriş Tarihi: 09.02.2024 22:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 22:09

Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…

Son dakika haberleri… Galatasaray altyapısının son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli isimlerden birisi olan Emin Bayram, sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin geniş ve yıldızlarla dolu kadrosunda süre bulma şansı az olan Emin Bayram, kiralık olarak gittiği takımda adeta harikalar yarattı. Henüz 20 yaşındaki genç savunmacı, gösterdiği performans sayesinde Avrupa'nın önemli takımlarını da peşine taktı. Birçok istatistikte de dünya yıldızlarını geride bırakan Emin Bayram, adeta Avrupa'yı salladı. İşte son dakika haberleri…

Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Galatasaray, flaş gelişmeler yaşıyor.

Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…

Sezon başında kadrosunda büyük bir revizyona giden sarı-kırmızılı ekip, birçok yeni transferin yanı sıra oyuncularını da kiralık olarak göndermişti.

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Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…

Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan isimlerden birisi olan Emin Bayram, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından son zamanlarda çıkan en potansiyelli futbolcuların başında gelen Emin Bayram, daha önce Boluspor'da kiralık olarak oynamıştı.

Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…

2023-2024 sezonu başında Galatasaray'ın geniş kadrosu içerisinde forma şansı bulması zor gözüken Bayram, kiralık gönderilmeye de sıcak baktı.

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