Giriş Tarihi: 09.02.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
22:09
Son dakika haberleri: Emin Bayram Avrupa’yı salladı! Galatasaray’ın kiralık yıldızı fırtına gibi esiyor…
Son dakika haberleri… Galatasaray altyapısının son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli isimlerden birisi olan Emin Bayram, sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin geniş ve yıldızlarla dolu kadrosunda süre bulma şansı az olan Emin Bayram, kiralık olarak gittiği takımda adeta harikalar yarattı. Henüz 20 yaşındaki genç savunmacı, gösterdiği performans sayesinde Avrupa'nın önemli takımlarını da peşine taktı. Birçok istatistikte de dünya yıldızlarını geride bırakan Emin Bayram, adeta Avrupa'yı salladı. İşte son dakika haberleri…