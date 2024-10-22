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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...
Giriş Tarihi: 22.10.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:36

SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane isimlerinden birisi olan Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. Şu ana kadar Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü'nde görev yapan genç çalıştırıcı, bu sezon henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. Bu sırada bir Süper Lig ekibinin Emre Belözoğlu ile temasta bulunacağı öğrenildi. İşte sondakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...

Son dakika haberleri… Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başlamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinin ardından takımın başına geçen genç çalıştırıcı, daha sonra ise Başakşehir ve Ankaragücü'nde görev yaptı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...

Son olarak Ankaragücü'yle küme düşen Emre Belözoğlu, bu sezon takımı çalıştırmıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...

Bu sırada ise gelen son dakika haberlerine göre Emre Belözoğlu'nun yeniden Süper Lig'e dönebileceği ihtimali ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...

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