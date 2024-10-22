Giriş Tarihi: 22.10.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
22:36
SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...
Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane isimlerinden birisi olan Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. Şu ana kadar Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü'nde görev yapan genç çalıştırıcı, bu sezon henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. Bu sırada bir Süper Lig ekibinin Emre Belözoğlu ile temasta bulunacağı öğrenildi. İşte sondakika haberinin detayları…