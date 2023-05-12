"BAŞARI VE BAŞARISIZLIK MHK'YE AİTTİR"

Lale Orta ise bu iddiayı yalanlamış ve "Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir.