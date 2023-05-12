Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:11
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
11:11
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK'deki skandalın konuşmalarını açıkladı! "Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?"
Son dakika haberleri: Türk futbolunun en tartışmalı kurumlarından olan MHK ile ilgili SABAH Spor'un usta kalemi Erman Toroğlu çok konuşulacak bir iddia ortaya atmış ve MHK Başkanı Lale Orta'nın gözlemci notlarında değişiklik yapılmasını istediğini iddia etmişti. Lale Orta bu iddiayı yalanladı ancak Erman Toroğlu, gözlemciler arasındaki konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı. İşte tüm ayrıntılar...