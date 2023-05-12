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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK'deki skandalın konuşmalarını açıkladı! "Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?"
Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:11

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK'deki skandalın konuşmalarını açıkladı! "Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?"

Son dakika haberleri: Türk futbolunun en tartışmalı kurumlarından olan MHK ile ilgili SABAH Spor'un usta kalemi Erman Toroğlu çok konuşulacak bir iddia ortaya atmış ve MHK Başkanı Lale Orta'nın gözlemci notlarında değişiklik yapılmasını istediğini iddia etmişti. Lale Orta bu iddiayı yalanladı ancak Erman Toroğlu, gözlemciler arasındaki konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK’deki skandalın konuşmalarını açıkladı! Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?

Son dakika haberleri: Türk futbolunun en tartışmalı kurumlarından olan MHK ile ilgili SABAH Spor'un usta kalemi Erman Toroğlu çok konuşulacak bir iddia ortaya atmış ve MHK Başkanı Lale Orta'nın gözlemci notlarında değişiklik yapılmasını istediğini iddia etmişti. Lale Orta bu iddiayı yalanladı ancak Erman Toroğlu, gözlemciler arasındaki konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK’deki skandalın konuşmalarını açıkladı! Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?

SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde MHK ile ilgili yaptığı açıklamalar Türk futbolunda gündemi belirlemiş ve MHK Başkanı Lale Orta'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK’deki skandalın konuşmalarını açıkladı! Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?

Erman Toroğlu, Lale Orta'nın gözlemci notlarında değişiklik yapılmasını istediğini iddia etmişti.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK’deki skandalın konuşmalarını açıkladı! Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?

"BAŞARI VE BAŞARISIZLIK MHK'YE AİTTİR"

Lale Orta ise bu iddiayı yalanlamış ve "Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK’deki skandalın konuşmalarını açıkladı! Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?

Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız." ifadelerini kullanmıştı.

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