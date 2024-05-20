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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 07:09

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, 70 dakika 10 kişi oynayan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'nün attığı tek golle 1-0 kaybetti ve şampiyonluk ihtimalini son haftaya bıraktı. Olaylı ve kartların havada uçuştuğu derbi sonrası Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte derbi için söylenen flaş sözler...

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’dan derbi sonrası olay sözler: Fenerbahçe, Galatasaray’ın karizmasını...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’dan derbi sonrası olay sözler: Fenerbahçe, Galatasaray’ın karizmasını...

SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgilç ve Murat Özbostan olaylı derbi sonrası çok çarpıcı sözler söyledi. Hakem Arda Kardeşler'in kararları doğru muydu? G.Saray neden kaybetti? Fenerbahçe neyi başardı? İşte yazarlardan çok çarpıcı derbi yorumları...

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’dan derbi sonrası olay sözler: Fenerbahçe, Galatasaray’ın karizmasını...

GÜRCAN BİLGİÇ: LİGİN AĞABEYİ

Djiku, "Gurur maçına çıkacağız" demişti; çıktılar… "Hakemi de yeneceksiniz" demişlerdi; yendiler… "Hesabı son hafta görürüz" diye yola çıktılar; yaptılar… 18 yaşındaki çocuklara gol atıp, sevinç kulesi kuranlara aslında ne olacağını söylemeleri lazımdı; anlattılar. Fenerbahçe daha inanmış takım olarak çıktı sahaya. Ders verdiler, maç bittiğinde de ilan ettiler; "Ligin ağabeyi biziz…"

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’dan derbi sonrası olay sözler: Fenerbahçe, Galatasaray’ın karizmasını...

Böyle maçların teknik-taktik eleştirisi boşunadır. Elbette planlar vardır saha içinde ama yüreklerin konuştuğu, topa vurduğu, siper olduğu maçlardır bunlar. Okan Buruk'un beraberliği önceleyeceğini yazdım, söyledim. Çünkü Okan hoca, Fenerbahçe maçlarında saldırmadı, hep savundu.

"ARDA KARDEŞLER, SEZONUN GELENEĞİNİ YERİNE GETİRDİ..."

21'de Arda Kardeşler sezon geleneğini yerine getirdi, Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Zaten Fenerbahçelilerin itirazı, 2 Nisan toplantısı, Süper Kupa protestosu bu yüzdendi. Galatasaray'ın şanssızlık yaşamasına bile izin vermeyen sistem, Fenerbahçe'yi eksik oynattı. Çağlar'ın golü bir yerde adaletin tecellisi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’dan derbi sonrası olay sözler: Fenerbahçe, Galatasaray’ın karizmasını...

Fenerbahçe takım olarak kendini taraftara affettirdi. Fred'e bir parantez... Kadıköy'de onu da sahaya çıkarmamışlardı Galatasaray maçında. Anladınız mı hesapları, nakış nakış işlemeleri, verilmeyen -verilen kartları. İsmail Kartal'a, takımın üstünden elini çekmeyen Ali Koç'a, dimdik duran Fenerbahçe takımına ve RAMS Park'a gelip susmayanlara selam olsun. Şimdi anlatsınlar mayısların kimin olduğunu, nasıl olduğunu.

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