Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
07:36
Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Rövanş maçlarının oynandığı gecede Arsenal ile Porto ve Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. İki maçta futbolseverlere büyük heyecanlar yaşatırken eski Beşiktaşlı Pepe, Devler Ligi gecesine damga vurdu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları Çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Birçok dikkat çeken istatistiğin olduğu Devler Ligi gecesinde işte tüm detaylar…