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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…
Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:36

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Rövanş maçlarının oynandığı gecede Arsenal ile Porto ve Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. İki maçta futbolseverlere büyük heyecanlar yaşatırken eski Beşiktaşlı Pepe, Devler Ligi gecesine damga vurdu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları Çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Birçok dikkat çeken istatistiğin olduğu Devler Ligi gecesinde işte tüm detaylar…

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…

Son dakika haberleri… Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…

Son 16 turu maçlarının oynandığı gecede Arsenal - Porto ve Barcelona - Napoli karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…

İki mücadelede futbolseverlere seyir zevki açısından keyifli anlar yaşatırken dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…

Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid ve PSG çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Pepe Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı! Arsenal - Porto maçında ağızları açık bıraktı…

BARCELONA EVİNDE TURLADI

Serie A ekibi Napoli ile eşleşen Barcelona, İtalya'da oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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