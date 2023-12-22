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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…
Giriş Tarihi: 22.12.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 23:31

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı takımlarından Manchester City, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fluminense ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılan İngiliz ekibi, bu yıl içerisindeki 5. kupasını kazandı. Pep Guardiola ve öğrencileri, 2023 yılını 5 kupayla tamamladı. Karşılaşmaya damga vuran an ise eski Galatasaraylı Felipe Melo ile Manchester City'nin yıldızları arasında oluşan kavga oldu. Son düdüğün ardından ortalık adeta birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Copa Libertadores şampiyonu Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan ve yaklaşık 56 bin taraftarın izlediği müsabakada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.

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Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…

İngiliz ekibi maçın ilk dakikasında Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından kısa ve etili paslarla hücum geliştiren Brezilya ekibi, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…

27. dakikada Philip Foden'ın sol taraftan ceza sahasına ortasında Nino ters vuruşla kendi ağlarını havalandırırken fark 2'ye çıktı. İlk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Temponun düştüğü ikinci yarıda City, 72. dakikada 3. golü buldu.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…

Ceza sahası sol çaprazında Alvarez'in kale önüne yerden sert ortasında Foden, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 88. dakikada sahneye bir kez daha Alvarez çıktı. Arjantinli forvet, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydederken, bu gol maçın da sonucu oldu.

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