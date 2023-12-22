Giriş Tarihi: 22.12.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 23:31

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Felipe Melo geceye damga vurdu! Manchester City maçının sonunda yıldız oyuncuyla birbirine girdi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı takımlarından Manchester City, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fluminense ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılan İngiliz ekibi, bu yıl içerisindeki 5. kupasını kazandı. Pep Guardiola ve öğrencileri, 2023 yılını 5 kupayla tamamladı. Karşılaşmaya damga vuran an ise eski Galatasaraylı Felipe Melo ile Manchester City'nin yıldızları arasında oluşan kavga oldu. Son düdüğün ardından ortalık adeta birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları…