Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…

BÜLENT TİMURLENK: "OKAN BURUK'UN EN KÖTÜ MAÇI"

Zorlu bir şampiyonluk yarışındasın, hafta sonunda derbiye çıkacaksın, bir hafta önce Avrupa'ya veda etmişsin, önünde iki hedef (+süper kupa) var, karşındaki rakip kupada çeyrek finalde karşına çıktığında gözüne kestirebileceğin kıvamda bir takım.