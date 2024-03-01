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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…
Giriş Tarihi: 01.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 08:58

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçına çıkan Galatasaray, beklenmedik bir mağlubiyet yaşayarak turnuvadan elendi. Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek kupaya veda eden Aslan, geride kalan 1 haftada 2 hedefte birden havlu attı. Bunun üzerine SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük yenilgisini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…

Son dakika haberleri… Galatasaray 1 hafta içinde önce Avrupa'ya sonra Türkiye Kupası'na veda etti, taraftarına bir şok daha yaşattı. Derbi öncesi moral kaybetti.

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…

Rotasyonlu kadro ile sahaya çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, 6'da Marcao'nun golü ile geriye düştü.

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Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…

Bir türlü ritim tutturamayan sarı-kırmızılara son cezayı da 84'te Mendes kesti, tur biletini Fatih Karagümrük aldı.

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…

Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…

BÜLENT TİMURLENK: "OKAN BURUK'UN EN KÖTÜ MAÇI"

Zorlu bir şampiyonluk yarışındasın, hafta sonunda derbiye çıkacaksın, bir hafta önce Avrupa'ya veda etmişsin, önünde iki hedef (+süper kupa) var, karşındaki rakip kupada çeyrek finalde karşına çıktığında gözüne kestirebileceğin kıvamda bir takım.

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