Giriş Tarihi: 01.03.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
08:58
Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra “Okan Buruk’un en kötü maçı” diyerek açıkladı! İşte Galatasaray’dan gönderilecek 3 isim…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçına çıkan Galatasaray, beklenmedik bir mağlubiyet yaşayarak turnuvadan elendi. Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek kupaya veda eden Aslan, geride kalan 1 haftada 2 hedefte birden havlu attı. Bunun üzerine SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük yenilgisini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…