Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:08
Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...
Son dakika haberleri… Kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımına imzayı atan Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesinde geçtiğimiz hafta ağır bir yara aldı. Şampiyonluğun play-off maçlarıyla belirlendiği Yunanistan'da üst üste 2 mücadelede de puan kaybı yaşayan Terim'in ekibinde işler yolunda gitmiyor. Bunun üzerine Yunanistan basınında Fatih Terim için yolun sonuna gelindiğine dair haberler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…