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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:08

Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...

Son dakika haberleri… Kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımına imzayı atan Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesinde geçtiğimiz hafta ağır bir yara aldı. Şampiyonluğun play-off maçlarıyla belirlendiği Yunanistan'da üst üste 2 mücadelede de puan kaybı yaşayan Terim'in ekibinde işler yolunda gitmiyor. Bunun üzerine Yunanistan basınında Fatih Terim için yolun sonuna gelindiğine dair haberler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...

Son dakika haberleri… Türk futbolunda uzun yıllar Galatasaray'ın başında büyük başarılara imza atan Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza attı.

Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...

Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 yıl boyunca takım çalıştırmayan Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzaladı.

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Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...

Şampiyonluk mücadelesi veren Yunan deviyle son 2 maçta puan kayıpları yaşayan Fatih Terim için eleştiriler sert bir şekilde dile getirildi.

Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...

Play-off maçlarında üst üste AEK ve Aris'e mağlup olan yeşil-beyazlılar, 71 puanla üçüncü sırada kaldı.

Son dakika haberleri: Yunan basını başkanın kararını resmen duyurdu! Fatih Terim için sezon bile bitmeden...

Sezonun bitimine son 3 maç kala şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fatih Terim, Yunanistan Kupa finalinde de şampiyonluk için sahaya çıkacak.

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