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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos'a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...
Giriş Tarihi: 10.03.2024 23:48 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 23:51

Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos'a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...

Son dakika haberleri... Yunanistan Süper Lig'inde play-off maçları başladı. Şampiyonun belirleneceği mücadelelerde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Olympiakos deplasmanına konuk oldu. Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında derbi karşılaşmasına çıkan Terim, rakibine bir kez daha şans tanımadı. Play-off maçlarına şov yaparak başlayan Panathinaikos, şampiyonluk yolunda güçlü rakiplerine gözdağı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos’a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yendi.

Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos’a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan play-off ilk hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos’a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...

Ev sahibi takım, 23. dakikada Daniel Podence'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos’a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...

Panathinaikos, 41. dakikada Anastasios Bakasetas, 45+2 ve 70. dakikalarda Fotis Ioannidis'in kaydettiği gollerle derbiden 3-1 galip ayrıldı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos’a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...

Konuk ekipte milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

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