Giriş Tarihi: 10.03.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
23:51
Son dakika haberleri: Fatih Terim yine yaptı yapacağını! Olympiakos'a şans tanımadı: Play-off maçlarına şov yaparak başladı...
Son dakika haberleri... Yunanistan Süper Lig'inde play-off maçları başladı. Şampiyonun belirleneceği mücadelelerde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Olympiakos deplasmanına konuk oldu. Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında derbi karşılaşmasına çıkan Terim, rakibine bir kez daha şans tanımadı. Play-off maçlarına şov yaparak başlayan Panathinaikos, şampiyonluk yolunda güçlü rakiplerine gözdağı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...