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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 01:44

Son dakika haberleri: Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...

Son dakika haberleri: Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, buradaki teknik direktörlük kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Ivan Jovanovic'in yerine gelen Fatih Terim, Yunanistan Kupası'nda Yunan devi Olympiacos'u devirerek takımını çeyrek finale yükseltti. Yeni transfer Samet Akaydin ise siftahı yaptı. İşte Olympiacos-Panathinaikos maçının özeti...

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...

Yunanistan devi Panathinaikos'un başına geçen İmparator Fatih Terim, ülkede adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...

Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu.

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Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...

SAMET AKAYDIN FORVETE GEÇTİ

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Son dakika haberleri: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...

Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.

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