Giriş Tarihi: 18.01.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Son dakika haberleri: Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Olympiacos-Panathinaikos maçında Samet Akaydin detayı...
Son dakika haberleri: Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, buradaki teknik direktörlük kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Ivan Jovanovic'in yerine gelen Fatih Terim, Yunanistan Kupası'nda Yunan devi Olympiacos'u devirerek takımını çeyrek finale yükseltti. Yeni transfer Samet Akaydin ise siftahı yaptı. İşte Olympiacos-Panathinaikos maçının özeti...