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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…
Giriş Tarihi: 08.04.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 14:08

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından birisi olan Fatih Terim, kariyerine Yunanistan'ın Panathinaikos takımında devam ediyor. Yunan ekibiyle şampiyonluk için mücadele eden deneyimli çalıştırıcı, şampiyon takımı belirleyecek olan play-off maçlarında son olarak Aris'e konuk oldu. Zorlu maçtan 2 golle galip gelen Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde zirve yarışı bir hayli karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…

Son dakika haberleri… Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlüğe ara veren Fatih Terim, sürpriz bir kararla Panathinaikos'a imza attı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…

Yunanistan ekibinde kariyerine devam eden deneyimli çalıştırıcı, takımıyla şampiyonluk yolunda mücadele veriyor.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…

Panathinaikos, Şampiyonluk Turunda Aris'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…

Şampiyonluk play-off turunda 4 maçta 3 galibiyet elde eden Terim'in öğrencileri 67 puanla liderlik koltuğunda oturan PAOK'un 2 puan gerisinde 65 puanla 3. sırada bulunuyor.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…

Terim, 2-0 kazanılan karşılaşmanın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan takımın yıldızı Bakasetas da şampiyonluk için Terim'e güvendiklerini belirtti.

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