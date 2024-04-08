Giriş Tarihi: 08.04.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
14:08
Son dakika haberleri: Fatih Terim’in sözleri Yunanistan’da olay yarattı! Zirvede işleri karıştırdı: Şampiyonluk için…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından birisi olan Fatih Terim, kariyerine Yunanistan'ın Panathinaikos takımında devam ediyor. Yunan ekibiyle şampiyonluk için mücadele eden deneyimli çalıştırıcı, şampiyon takımı belirleyecek olan play-off maçlarında son olarak Aris'e konuk oldu. Zorlu maçtan 2 golle galip gelen Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde zirve yarışı bir hayli karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…