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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 22:38

Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de iz bırakan golcülerin başında gelen Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezona golleriyle başlayan Kamerunlu golcü, ilerleyen haftalarda kademeli olarak yaşadığı performans düşüklüğünün ardından yeni yönetimle birlikte kadro dışı kaldı. Disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan golcü oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atıldı. Bunun en çok gündem yaratanı ise Fenerbahçe'ye gideceği olmuştu. Ancak bu transfer yalanlanırken Aboubakar'ın da imzayı atacağı takım belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'a geçtiğimiz yılbaşında geri dönen Vincent Aboubakar, bu sezon performansıyla en çok eleştirilen isimlerden birisi olmuştu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…

Siyah-beyazlı ekipteki üçüncü döneminde büyük hayal kırıklığı yaratan Kamerunlu golcü, Hasan Arat yönetiminin seçilmesiyle birlikte kadro dışı bırakıldı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…

Beşiktaş'ta 4 futbolcuyla birlikte disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Aboubakar'ın uzun süredir yeni takımı merak ediliyordu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…

Özellikle Arap Yarımadası'na gideceği oldukça fazla konuşulan Aboubakar için Fenerbahçe iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…

Ancak Beşiktaş, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla Vincent Aboubakar ve Fenerbahçe iddialarını yalanladı.

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