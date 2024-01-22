Giriş Tarihi: 22.01.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
22:38
Son dakika haberleri: Fenerbahçe derken kimse bunu beklemiyordu! Vincent Aboubakar’ın yeni takımı bu kez belli oldu…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de iz bırakan golcülerin başında gelen Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezona golleriyle başlayan Kamerunlu golcü, ilerleyen haftalarda kademeli olarak yaşadığı performans düşüklüğünün ardından yeni yönetimle birlikte kadro dışı kaldı. Disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan golcü oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atıldı. Bunun en çok gündem yaratanı ise Fenerbahçe'ye gideceği olmuştu. Ancak bu transfer yalanlanırken Aboubakar'ın da imzayı atacağı takım belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…