Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri'yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:00

Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri'yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Ligi'de son maçında berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını, Faslı yıldız En-Nesyri'nin yeni kulübüyle anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte flaş transfer iddiasının detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri’yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile berabere kalan ve zirve yarışında 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri’yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...

EN-NESYRI İÇİN FLAŞ İDDİA

Sarı-lacivertli takımın Faslı yıldızı En-Nesyri'yi sattığı iddia edildi. İşte flaş transfer iddiasının detayları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri’yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...

Son maçında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın da kazanmasından sonra zirveden 8 puan uzak kaldı.

or katkısı verdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri’yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...

Jose Mourinho ile birlikte sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe dikkat çeken transferlere de imza attı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri’yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...

TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Maximin, En-Nesyri ve Amrabat gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, ara transfer dönemi öncesinde harekelilik yaşıyor.

SON DAKİKA