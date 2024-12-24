Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:00
Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri'yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Ligi'de son maçında berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını, Faslı yıldız En-Nesyri'nin yeni kulübüyle anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte flaş transfer iddiasının detayları...