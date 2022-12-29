Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...

9 HÜCUM OYUNCUSU GOL ATTI

Serdar Dursun'un, Hatayspor filelerini havalandırması ile Fenerbahçe'de gol sevinci yaşamayan hücum oyuncusu kalmadı. Enner Valencia 13 golle sadece takımın değil, Süper Lig'in de en çok gol atan ismi durumunda. 6 kez ağları sarsan Batshuayi, Ekvadorlu yıldızı takip ediyor.