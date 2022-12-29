Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
09:58
Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...
Son dakika haberleri... Bu sezon Jorge Jesus'la birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe zirve mücadelesine devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda forvetlerin yetersizliğinden canı yanan Kanarya, şeytanın bacağını bir kırdı pir kırdı. Valencia krallığa koşarken, Serdar Dursun'un fileleri sarsmasıyla ileri bölgede gol sevinci yaşamayan oyuncu kalmadı. Fenerbahçe diğer yandan gözünü 1988-89'daki rekora dikti. SABAH Spor'un usta kalemleri bu konuyla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı.