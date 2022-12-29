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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:58

Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...

Son dakika haberleri... Bu sezon Jorge Jesus'la birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe zirve mücadelesine devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda forvetlerin yetersizliğinden canı yanan Kanarya, şeytanın bacağını bir kırdı pir kırdı. Valencia krallığa koşarken, Serdar Dursun'un fileleri sarsmasıyla ileri bölgede gol sevinci yaşamayan oyuncu kalmadı. Fenerbahçe diğer yandan gözünü 1988-89'daki rekora dikti. SABAH Spor'un usta kalemleri bu konuyla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...

Son dakika haberleri... Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla deviren ve rakibine adeta top göstermeyen Fenerbahçe, üst üste gelen Giresun ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin de izlerini sildi. 2022'nin son maçında taraftarına 4 gollü yeni yıl hediyesi veren Kanarya, geçen yılların aksine bu sezon forvet hattının üretkenliği ile de sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yüzünü güldürdü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...

Geride kalan 15 maç sonunda ligin en çok gol atan (40) takımı durumundaki Fenerbahçe'de hücum hattı 32 kez ağları havalandırıp, gollerin yüzde 80'ini atmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...

9 HÜCUM OYUNCUSU GOL ATTI

Serdar Dursun'un, Hatayspor filelerini havalandırması ile Fenerbahçe'de gol sevinci yaşamayan hücum oyuncusu kalmadı. Enner Valencia 13 golle sadece takımın değil, Süper Lig'in de en çok gol atan ismi durumunda. 6 kez ağları sarsan Batshuayi, Ekvadorlu yıldızı takip ediyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...

Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin ise 3'er golü bulunuyor. Emre Mor, Pedro, Serdar Dursun ve takımdan kiralık gönderilen Berisha 1'er defa fileleri havalandırdı. Böylelikle toplamda 9 futbolcu skora katkı yaptı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe gözünü 1988-89 sezonundaki rekora dikti! Dikkat çeken detay...

14 FARKLI İSİM VİTRİNDE

Fenerbahçe, gollerin farklı isimlerden gelmesi bakımından da liderliğini sağlama aldı. Hatay filelerini sarsan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda bu sevinci yaşayan 14. futbolcu olmayı başardı. Takımda kaleci ve lisansı olmayanlar hariç 9 futbolcu golle buluşamadı. Alioski, Gustavo, Arda (2), Zajc, Crespo (2) gol sevinci yaşayan diğer isimler oldu.

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