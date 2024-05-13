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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! "Yönetim İsmail Kartal'dan vazgeçti..."
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:09

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! "Yönetim İsmail Kartal'dan vazgeçti..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u Batshuayi, Djiku ve Çağlar'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını derbiye taşıdı. Tribünde "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği karşılaşma için SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! Yönetim İsmail Kartal’dan vazgeçti...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederek 37'nci haftada oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! Yönetim İsmail Kartal’dan vazgeçti...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, rakibini 18'inci dakikada Michy Batshuayi, 43'üncü dakikada Alexander Djiku ve 59'uncu dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 3-0 mağlup ederek puanını 93'e yükseltti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! Yönetim İsmail Kartal’dan vazgeçti...

SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan Fenerbahçe-Kayserispor maçı hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! Yönetim İsmail Kartal’dan vazgeçti...

ERMAN TOROĞLU: "BU F.BAHÇE ŞAMPİYON OLMAZSA..."

Diğer maçta ise Fenerbahçe son bir gayretle asıldı. Sonunda İsmail Kartal'ın aklına, Batshuayi geldi. Dün ilk iki golde de büyük payı var. Birinci golü yaptı, ikincide özellikle pasif ofsayttan aktife geçmemek için ellerini arkaya atarak heykel gibi durdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! Yönetim İsmail Kartal’dan vazgeçti...

Fenerbahçe eski maçlarına göre daha bir hareketliydi. Bu Fenerbahçe şampiyon olamazsa içeride kaybettiği puanlar yüzündendir. Başka yerde hata aramasınlar.

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