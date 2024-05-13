Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:09
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! "Yönetim İsmail Kartal'dan vazgeçti..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u Batshuayi, Djiku ve Çağlar'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını derbiye taşıdı. Tribünde "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği karşılaşma için SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...