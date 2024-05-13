Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay yorumlar! "Yönetim İsmail Kartal'dan vazgeçti..."

ERMAN TOROĞLU: "BU F.BAHÇE ŞAMPİYON OLMAZSA..."

Diğer maçta ise Fenerbahçe son bir gayretle asıldı. Sonunda İsmail Kartal'ın aklına, Batshuayi geldi. Dün ilk iki golde de büyük payı var. Birinci golü yaptı, ikincide özellikle pasif ofsayttan aktife geçmemek için ellerini arkaya atarak heykel gibi durdu.