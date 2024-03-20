Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
10:04
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? 'Ülke puanı silinecek' iddiası sonrası gerçek belli oldu!
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan saha içi olayları sonrası verilecek olan cezalar merak ediliyor. PFDK henüz sevkleri açıklamadı. Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararını olağanüstü kongreye taşımasının ardından ülke puanının silineceği iddiaları ortaya atılmıştı. Sarı-lacivertli takımın ligden çekilmesi halinde ülke puanıyla ilgili gerçek belli oldu.