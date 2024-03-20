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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? 'Ülke puanı silinecek' iddiası sonrası gerçek belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:04

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? 'Ülke puanı silinecek' iddiası sonrası gerçek belli oldu!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan saha içi olayları sonrası verilecek olan cezalar merak ediliyor. PFDK henüz sevkleri açıklamadı. Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararını olağanüstü kongreye taşımasının ardından ülke puanının silineceği iddiaları ortaya atılmıştı. Sarı-lacivertli takımın ligden çekilmesi halinde ülke puanıyla ilgili gerçek belli oldu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? ’Ülke puanı silinecek’ iddiası sonrası gerçek belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? ’Ülke puanı silinecek’ iddiası sonrası gerçek belli oldu!

OLAYLI MAÇ SONRASI SEVKLER ERTELENDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, incelemelerini tamamlayamadığı için olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini dün yapamadı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? ’Ülke puanı silinecek’ iddiası sonrası gerçek belli oldu!

TFF kaynaklarından alınan bilgilere göre; "Bu iş basit değil, çok sayıda fotoğraf ve görüntü var. Hepsini tek tek inceliyoruz. Sevkleri aceleye getirmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. PFDK'ya sevklerin en geç yarın açıklanması bekleniyor. Sevklerin ardından Disiplin Kurulu'nun da hafta sonuna kadar toplanarak olaylı maçın faturasını keseceği öğrenildi. Bu arada diğer kulüplerin sevkleri ise açıklandı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? ’Ülke puanı silinecek’ iddiası sonrası gerçek belli oldu!

TRABZONSPOR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? ’Ülke puanı silinecek’ iddiası sonrası gerçek belli oldu!

FUTBOLCULARA SORUŞTURMA YOK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor" derken, futbolculara yönelik adli bir soruşturmanın da bulunmadığını söyledi.

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