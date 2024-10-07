Giriş Tarihi: 07.10.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
15:52
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…
Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester United, son yıllarda eski günlerini aratan bir performans sergiliyor. Tarihinde birçok başarı ve kupa bulunan İngiliz devi, Sir Alex Ferguson'dan sonra bir türlü ritim yakalayamadı. Bu sezon ise Hollandalı çalıştırıcı Erik Ten Hag ile kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi rakiplerinden Manchester United, sürpriz bir hocayı göreve getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…