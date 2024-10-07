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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…
Giriş Tarihi: 07.10.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 15:52

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester United, son yıllarda eski günlerini aratan bir performans sergiliyor. Tarihinde birçok başarı ve kupa bulunan İngiliz devi, Sir Alex Ferguson'dan sonra bir türlü ritim yakalayamadı. Bu sezon ise Hollandalı çalıştırıcı Erik Ten Hag ile kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi rakiplerinden Manchester United, sürpriz bir hocayı göreve getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…

Son dakika haberleri… Dünyanın en çok kupası olan kulüpleri arasında yer alan Manchester United, efsane teknik direktör Ferguson'un görevi bırakmasının ardından bir türlü istediği sonuçları alamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…

Premier Lig'de son şampiyonluğunu 2013 yılında yaşayan kırmızı şeytanlar, Avrupa'daki son kupasını ise 2017 yılında aldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…

Sir Alex Ferguson'un görevi bırakmasının ardından birçok farklı teknik direktörle çalışan Manchester United, son olarak Erik Ten Hag'ı takımın başına getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…

Ancak Hollandalı çalıştırıcı da Manchester United'ı başarılı günlerine geri döndüremedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe maçı öncesi yeni hoca geliyor! Manchester United’da olay değişim: Erik Ten Hag’ın yerine efsane isim…

Bu sezona da oldukça kötü başlayan İngiliz devi, Erik Ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yerine gelecek isim ise belli oldu.

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