Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…
Giriş Tarihi: 14.03.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 22:51

Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…

Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden son takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Konferans Ligi'nde grupları başarılı bir şekilde geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda Belçika takımı Union Saint Gilloise ile eşleşti. Zorlu rakibini iki maç sonunda elemeyi başaran Kanarya, UEFA ülke puanının da yükselişe geçmesini sağladı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesinin ardından ülke puanında yeni sıralama belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunu zorlanmadan geçti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…

Grup aşamasını da lider tamamlamış olan sarı-lacivertliler, Belçika takımı Union Saint Gilloise ile eşleşmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…

Turun ilk maçını deplasmanda Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 geçen Kanarya, Kadıköy'de oynanan rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı da yükselişe geçti. Sarı-lacivertliler, ülke puanına büyük katkı sağladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…

SÜPER LİG ŞAMPİYONUNA MÜJDE!

Fenerbahçe'nin bugünkü galibiyeti sonrası Türkiye, sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi. Böylece 2024-25 sezonun Süper Lig şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

SON DAKİKA