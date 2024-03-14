Giriş Tarihi: 14.03.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
22:51
Son dakika haberleri: Fenerbahçe turu aldı UEFA Ülke Puanı uçuşa geçti! Yeni sıralama belli oldu: İşte ülke puanında son durum…
Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden son takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Konferans Ligi'nde grupları başarılı bir şekilde geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda Belçika takımı Union Saint Gilloise ile eşleşti. Zorlu rakibini iki maç sonunda elemeyi başaran Kanarya, UEFA ülke puanının da yükselişe geçmesini sağladı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesinin ardından ülke puanında yeni sıralama belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…