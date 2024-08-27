Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
14:59
Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 3 maç sonunda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Kanarya, yeni orta sahasını buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Krunic'i gönderme ve yeni bir transfer yapma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin girişimde bulunduığu o yıldız isim ve transferin detayları...