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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:59

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 3 maç sonunda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Kanarya, yeni orta sahasını buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Krunic'i gönderme ve yeni bir transfer yapma kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin girişimde bulunduığu o yıldız isim ve transferin detayları...


Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Husniddin Aliqulov (k.k.) kaydetti

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu

FRED İLK HAT-TRICK

Oynadığı futbolla takımın en önemli ismi olduğunu gösteren Fred, kariyerinin ilk hat-trick sevincini yaşadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni orta sahasını duyurdular! İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif | Transferin maliyeti belli oldu

Bu sezon En-Nesyri ve Saint Maximin gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, yeni bir orta saha transferi için girişimlere başladı. İşte sarı-lacivertli takımın anlaşmaya yakın olduğu o yıldız oyuncu...

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